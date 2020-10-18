Yunus timindeki polis kazada şehit oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilin takibi sırasında minibüse arkadan çarpan motosiklette yaralanan 2 polis memurundan Mehmet Tekcan (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası Tekcan için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene il protokolünün yanısıra şehidin silah arkadaşları da katıldı. Tören sırasında eşinin tabutuna sarılan Büşra Tekcan, "Almayın doyamadım ki daha yeni evliydik" diyerek tabuta sarılması yürekleri sızlattı. Şehit eşi, eşinin hayatını kaybetmesine neden olanların en ağır şekilde cezalandırılması için Vali Kaldırım'dan söz istedi. Düzenlenen törenin ardından Tekcan'ın cenazesi, memleketi Ankara'ya uğurlandı.