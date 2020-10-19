Arnavutköy'de dehşet veren olay! Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş

BİRLİKTE CESEDİ AÇIK ARAZİYE GÖMDÜK



Tutuklu sanık Furkan Salik Gürek ise suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek "Beni aradığında kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Ben kimseyle kavga dahi etmediğini bildiğim için kendisine inanmadım. Ertesi gün buluşup eve gittiğimizde annesinin cesedini gördüm. O zaman olanları bana anlattı. Battaniye sarılı cesedi birlikte alıp açık araziye gömdük. Ben öldürmeye iştirak etmedim. Yaptıklarım bundan ibarettir" dedi.



ÖLDÜRDÜKTEN 3 GÜN SONRA EVDE PARTİ YAPTI



Öldürülen kadının kardeşi Fatih İşbir ise şikayetçi olduğunu ifade ederek "Kardeşimin bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiası doğru değildir. Sanık askere gidecekti, borç batağına düşmüştü. Annesini borçlarından kurtulmak için kredi almaya zorluyordu. Bu nedenle aralarında tartışmalar vardı. Ben olayı kardeşimin cesedi bulunduktan sonra öğrendim. Sanığın olaydan üç gün sonra annesinin cesedinin bulunduğu evde arkadaşları ile parti yapıp bunla ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını da gördüm. Bu görüntüler daha sonra silinmiştir" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



