ATV'de yarışan Hikmet'in evine internet bağlandı

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de 10 Ekim Cumartesi akşamı yarışan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, performansı ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin konuştuğu isim oldu.

Milyoner’de Urfalı Hikmet geceye damga vurdu! 250 bin TL soruyu açtırdı

Geçen hafta, 60 bin liralık sorunun cevabını kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini söyleyen ve 125 bin liralık soruyu da bilen Hikmet Karakurt, bu haftaki ikinci bölümde 250 bin TL'lik soruyu da açtırmıştı.

250 bin TL'lik sorudan sonra yarışmadan çekilen Hikmet Karakurt, Şanlıurfa'ya döndü. Evinde internet bulunmayan Hikmet'in imdadına AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat yetişti.

Polat eve ücretsiz internet bağlattı. Hikmet bundan böyle kardeşleri ile yaşadıkları evde ders çalışabilecek. Karakurt konuyla ilgili, "Evimizde daha önce internet yoktu. Sürekli dışarıya ders çalışmaya gidiliyorduk. Vildan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bundan böyle evimizde der çalışacağız" dedi.