Baba-oğul öldü, anne ağır yaralı

Konya'da 19 yaşındaki gencin kullandığı otomobil kaldırımda yürüyen aileye çarptı. Baba Bünyamin Özkan (36) ve 5 yaşındaki oğlu Ahmet Eymen hayatını kaybederken anne Sibel Özkan (36) ağır yaralandı. Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden Furkan Onat (19) kaldırımda yürüyen aileye çarptı. Kazada baba Bünyamin Özkan, oğlu Ahmet Eymen ve anne Sibel Özkan ağır yaralandı. Ahmet Eymen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde, baba Bünyamin Özman ise kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Anne Sibel Özkan'ın durumunun ağır olduğu ve aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Otomobil sürücüsü Furkan Onat'nın ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.