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Bal tenekesiyle sevkiyat "Sezar"ın burnuna takıldı

'da bal tenekeleri içinde taşınan uyuşturucular narkotik köpeği "Sezar"ın hassas burnuna takıldı. Eroin ve metamfetamin ile birlikte yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 17:54 ABONE OL
Bal tenekesiyle sevkiyat Sezarın burnuna takıldı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılan aracın Bolu il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri, aracı Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.

Araçta narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, 2 bal tenekesine gizlenmiş 2 kilo 6 gram eroin ve 824 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki N.B. ve İran uyruklu M.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bal tenekesiyle sevkiyat "Sezar"ın burnuna takıldı
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