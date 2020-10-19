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Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Ümraniye TEM Otoyolu Dudullu sapağında bir otomobil ile taksinin  karıştığı kazada bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki 1'i kadın 2  kişi ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 06:53 ABONE OL
Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Kaza saat 03:00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Dudullu Sapağı Ankara istikametinde oldu. İddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CDF 637 plakalı otomobil, son anda sapağa girmek için direksiyonu kırınca önce önünde seyreden 34 THK 24 Plakalı ticari taksiye çarptı. Ardından da yolda dönerek sapakta bulunan bariyerlere çarptı. Kaza sonucu bariyerler araca ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri geldi.

İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Otomobilin içinde yolcu olarak bulunan iki kişi sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücülerinin ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
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