Başkanvekili Vali Hacıbektaşoğlu sokakları temizledi

Siirt Belediyesince Barış Mahallesi Şeyh Ebulvefa Caddesinde düzenlenen temizlik kampanyasına katılan Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kurum müdürleri ve temizlik personeliyle cadde ve sokaklarda çöp topladı.

Vatandaşları temizlik konusunda duyarlı olmaya davet eden Hacıbektaşoğlu, kampanya ile Siirt'in daha temiz bir kent olmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Vali/Belediye Başkan V. Hacıbektaşoğlu yaptığı açıklamada,"Siirt genelinde başta biz sorumlu belediyeler, kamu kurumları, tüm esnafımız ve vatandaşımızı çevreyi temiz tutmaya davet ediyoruz. Tüm birimlerimizi sürekli çalışıyor. Ama kirletmeyle baş edemiyoruz. Çevreyi temiz tutmanın öncelik koşulu kirletmemektir. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.





Onlar çevreye sahip çıkarsa çok daha etkili bir şekilde kontrol edilebilir. Çevremizi temiz tutmaya bizi sevk edebilirler. Bu faaliyetlerimiz kampanya şeklinde ayda bir veya iki kez, çöplerin yoğun olarak biriktirdiği yerlerde devam edecek. Bu farkındalık oluşturmak için yapılan bir çalışmadır. Temizlik İmandandır. Çevreyi temiz tutmak zorundayız.





"Bize Allah'ın lütfettiği toprağı, suyu ve havayı korumak zorundayız. Bu sadece sorumlu kurumların, kişilerin yapabileceği şeyler değil. Hep birlikte bunu başaracağız. Siirt'ti temiz tutacağız. Hep birlikte bunu başaracağız. Siirt'ti temiz tutacağız" Dedi.