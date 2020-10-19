BİM 20-23 Ekim aktüel ürünler kataloğu dolu dolu geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Elektronikten teknolojik aletlere, çocuk oyuncaklarından yiyecek içecek ürünlerine kadar pek çok yelpazede ürün mevcut olacak. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan BİM 20-23 Ekim aktüel ürünler kataloğu ise kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20-23 EKİM 2020

BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Haberimizin içerisinden Salı ve Cuma BİM 20-23 Ekim aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz.