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Boz ayılar karayoluna indi! O anlar görüntülendi

’de karayoluna inen 4 boz ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 19.10.2020 09:54 Son Güncelleme: 19.10.2020 10:38 ABONE OL
Boz ayılar karayoluna indi! O anlar görüntülendi

Tunceli'de karayoluna inen 4 boz ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nden kent merkezine seyahat eden bir vatandaş, karayoluna inen 4 boz ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ayıların karayolu kenarında bulunan ceviz ağacına çıktığını söyleyen vatandaş, "Bir tanesi de karayolundaydı. Araç farlarını görünce diğer ayılar da ceviz ağacından indiler. Bir süre cep telefonuyla çektikten sonra karayolunda araçlar tarafından ezilmesinler diye kornaya basarak bulundukları bölgeden uzaklaştırdım" dedi.

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Boz ayılar karayoluna indi! O anlar görüntülendi
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