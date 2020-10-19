Çete çökertildi 68 çocuk kurtarıldı

Suriyeli çocukları ailelerinden zorla alarak kaçak yolla Türkiye'ye getiren ve dilendiren çete çökertildi. Operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu koordinesiyle İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İnsan Ticareti" suçu kapsamında yürütülen çalışmada 9 adrese operasyon düzenlendi. Çetenin lideri Abdo H. ve yardımcısı Ahmet H. de dahil 24 şüpheli "İnsan Ticareti" suçundan yakalandı ve tutuklandı. SABAH'ın detaylarına ulaştığı operasyonda; bir evde karga tulumba tutulan 68 çocuk kurtarıldı. Çete, çocukları Sultangazi, Beşiktaş, Zeytinburnu civarında metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında dilendiriyordu. Dilenmeye direnene de işkence ediyordu. Operasyonda 250 bin lira ve 228 bin 500 Suriye lirası ele geçirildi. Çocukları kazandıkları paraya göre bölgelere yerleştiren şüpheli Ahmet H.'nin dilenirken polisler tarafından alınarak devlet yurduna yerleştirilen çocukları yurtlardan tekrar çıkarabilmek için uğraş verdiği, çocukları iade edilmemesi durumunda örgütleyerek yurtta kavga çıkarmalarını sağladığı belirlendi.