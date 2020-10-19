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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Muğla’nın Ula ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış nedeniyle araçların camları kırıldı, tarım arazileri zarar gördü.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:21 Son Güncelleme: 19.10.2020 12:19 ABONE OL
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Muğla'nın Ula ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış nedeniyle araçların camları kırıldı, tarım arazileri zarar gördü.

Muğla'nın ilçelerinden Ula'nın merkezinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yaşamı felç etti. Araçların camları kırıldı, kiremitler delik deşik oldu. Kentte elektrik ve internet bağlantıları kesildi. Dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken GSM şirketlerine ait vericilerde de zarar oluştu.

DOLU PANİĞE NEDEN OLDU

O anı yaşayan vatandaşlar, "Şimşekler çakarak kulakları yırtılan, gök gürültüsü ile birlikte sabah 06.30 gibi yağan dolu korkuttu. Kısa süren, ancak özellikle kiremitli çatılara ve bitkilere zarar veren doğa olayının felakete yol açacağı endişesi ile kalkanlar, aynı saatte elektriklerin kesilmesi ilede ayrı bir endişe yaşadı" dedi.

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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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