CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV bile İBB ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmeye başladı!

Halk TV'de internet sitesinde yayınlanan; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde İstanbul pandemi salgınının başladığı Çin'in Hubei eyaletinde yer alan Wuhan'a benzetildi.

HALK TV: "METROLARDA BALIK İSTİFİ YOLCULUK YAPILIYOR"

Halk TV'de saat:21.15'te yayınladığı haberde; metrolarda fiziksel mesafenin hiçe sayıldığı, yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı ifade edildi.

Haberde; "İstanbul'daki toplu taşıma görüntüleri endişe yarattı. Metroda çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılan İstanbul'da fiziksel mesafenin hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor" ifadeleri yer aldı.

HALK TV'NİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ELEŞTİRDİĞİ O HABER!

Halk TV'de yayınlanan; "Türkiye'nin Wuhan'ı bu hâlde!" başlıklı haberde şöyle denildi:

"İstanbul'da toplu taşımada çekilen görüntü endişe yarattı. Fiziksel mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde, salgının pik dönemindeyken yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı fotoğraflar görenleri paniğe sevk etti.

Koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Vaka ve hasta sayısında hükûmetin ayrıma gitmesine rağmen hasta sayısı günlük 2 bine yaklaştı. Hastaların büyük çoğunluğunun İstanbul'da görüldüğü de konuşulanlar arasında.

Okulların yüz yüze eğitime yeniden başlamasının gündeme geldiği bugünlerde İstanbul'daki toplu taşıma görüntüleri endişe yarattı. Metroda çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılan İstanbul'da fiziksel mesafenin hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor."

Halk TV'nin; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren haberi silip silmeyeceği merak ediliyor.

HALK TV, CANAN KAFTANCIOĞLU'NU ELEŞTİREN HABERİ SİLMİŞTİ!

Halk TV; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden paylaşımda bulunduğuna yönelik haberini silmişti.

Canan Kaftancıoğlu; 24 Nisan 2012 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve Türkiye'yi hedef alarak, "Tarihte bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15'te" ifadelerini kullandı.

HALK TV: "CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARINI KABUL EDEN TWEET"

Halk TV; 13 Ocak 2018 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Canan Kaftancıoğlu'ndan Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden tweet!" başlıklı haber yayınladı. Halk TV; resmi Twitter hesabından söz konusu haberi de paylaştı.

HALK TV HABERİ VE TWWETİ, CANAN KAFTANCIOĞLU DA TWEETİ SİLDİ

Halk TV'nin; "Canan Kaftancıoğlu'ndan Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden tweet!" başlıklı tweetindeki linke tıklandığında haberin ve tweetin silindiği açıkça görülüyor. Canan Kaftancıoğlu da; 24 Nisan 2012 tarihindeki paylaşımını silmişti.