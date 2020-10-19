Çiftlik evinde bir ton sahte içki ele geçirildi

Adana'da, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesinde bulunan bir çiftlik evinde bin 55 litre sahte içki bulundu. Sahte içkiler imha edildi. 1 kişi gözaltına alındı.Düzce'nin Yığılca ilçesinde düzenlenen operasyonda, 30 şişe sahte rakı, 6 şişe sahte viski ve 4 şişe sahte votka ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bir işletmede yapılan aramada 77 litre, gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.Kütahya'nın Simav ilçesinde otomobiliyle sahte içki satan S.B. suçüstü yakalandı.Trabzon'nun Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk mahallesinde yaşayan A.Y.'nin (57) evine narkotik köpeği Badi'nin de katılımıyla operasyon düzenledi. Evde 115 litre sahte rakı, 42 litre etil alkol, 900 gram anason, 49 gram kubar esrar ele geçirildi. A.Y., çıkarıldığı adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.