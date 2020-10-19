'Çocuk kaçakçısı' dilenci çetesi! Faaliyetleri deşifre oldu

Suriyeli çocukları ailelerinden zorla alarak kaçak yolla Türkiye'ye getiren ve dilendiren çete çökertildi. Çetenin lideri Abdo H. ve yardımcısı Ahmet H. de dahali 24 şüpheli tutuklandı. SABAH'ın detaylarına ulaştığı operasyonda; bir evde karga tulumba tutulan 68 çocuk kurtarıldı. Çete, çocukları Sultangazi, Beşiktaş, Zeytinburnu civarında metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında dilendiriyordu. Dilenmeye direnene de işkence ediyordu



Suriyeli çocukları ailelerinden zorla alarak kaçak yollarla Türkiye'ye getirerek dilencilik çetesinin yürüttüğü faaliyetlerin detaylarına SABAH ulaştı. İnsan kaçakçılığı yapan suç örgütünün kaçırdığı çocuklar arasında dilenmeyenlere işkence uyguladıkları ortaya çıkarken devletin himayesine aldığı kimsesiz çocukları örgütleyerek yurttan kaçmaları için zorladıkları deşifre edildi. Operasyonda bir evde karga tulumba tutulan 68 çocuk kurtarılırken, yakalanan 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriyeli çocukları ailelerinden zorla alarak kaçak yollarla Türkiye'ye getiren dilencilik çetesinin yürüttüğü faaliyetlerin detaylarına SABAH ulaştı. İnsan kaçakçılığı yapan suç örgütünün kaçırdığı çocuklar arasında dilenmeyenlere işkence uyguladıkları ortaya çıkarken devletin himayesine aldığı kimsesiz çocukları örgütleyerek yurttan kaçmaları için zorladıkları deşifre edildi.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu koordinesiyle İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Suriye uyruklu çocukları dilendiren bir şebeke belirleyince harekete geçti. Özellikle üst geçit ve meydanlarda dilendirilen çocukların, Suriyeli bir çete tarafından Suriye'deki ailelerinden kiralandıkları iddia edildi.

ZORLA DİLENDİRİLEN 68 ÇOCUK KURTARILDI

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasadışı yollarla İstanbul'a getirilen ve farklı adreslerde zorla alıkonulan çocuklar için polis ekipleri geçtiğimiz günlerde eş zamanlı olarak düğmeye bastı. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İnsan Ticareti" suçu kapsamında yürütülen çalışmada 9 adrese operasyon düzenlendi. Baskında 24 şüpheli yakalanırken 68 mağdur çocuk kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin lira, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

AİLELERİN KOPARIP DURAKLARDA DİLENDİRİYORLAR

Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü operasyon kapsamında insan ticareti yapan çetenin liderinin Abdo H., olduğu, şüphelinin Suriye'den durumu kötü olan ailelerin çocuklarını ailelerinden kopartarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdiği ve çocukları Sultangazi, Kabataş, Zeytinburnu civarlarında bulunan metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında dilendirdiği tespit edildi.

DİLENMEYEN ÇOCUKLARA İŞKENCE UYGULAMIŞLAR

Soruşturma kapsamında çetenin dilendirdiği çocuklardan elde ettiği gelirle Suriye'ye kira parası gönderdiği ve çocukları karga tulumba aynı evde barındırarak dilenmek istemeyen çocuklara ceza verdiği belirlendi. Ahmet H.'nin ise örgütün iki numaralı adamı olduğu çocukları kazandıkları paraya göre bölgelere yerleştirdiği öğrenildi.

DEVLETİN HİMAYESİNE ALDIĞI ÇOCUKLARI ÖRGÜTLEMİŞLER

Emniyet güçleri Ahmet H.'nin, dilenirken polisler tarafından alınarak devlet yurduna yerleştirilen çocukları yurtlardan tekrar çıkarabilmek için uğraş verdiği, çocukları iade edilmemesi durumunda örgütleyerek yurtta kavga çıkarmalarını sağladığını tespit etti. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiler.

TUTUKLANDILAR

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheliler çocuklara yönelik insan ticareti yapmak suçunu işlediklerine ve bu suça iştirak ettiklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunması nedeniyle 'İnsan Ticareti' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.