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'dan skandal karar! kuruluşları kapatacaklar

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede birçok sivil toplum kuruluşunu kapatacaklarını belirtti. Bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulu'nun onayı ile kapatılacağını ifade eden Darmanin, kapatılacak kuruluşların arasında, Fransa Cumhuriyeti'ne düşman oldukları iddiasıyla Fransa İslamofobi ile Mücadele Kollektifi () ile Barakacity'nin yer aldığını belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:16 ABONE OL
Fransa'dan skandal karar! Müslüman kuruluşları kapatacaklar

Darmanin, Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, 16 Ekim'de Conflans Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin cesedinin, başı kesik halde bulunmasının ardından ülkede Müslümanlara ait 51 derneğin ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini söyledi.

BAKANLAR KURULU ONAYINDA

Bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulu'nun onayı ile kapatılacağını ifade eden Darmanin, kapatılacak kuruluşların arasında, Fransa Cumhuriyeti'ne düşman oldukları iddiasıyla Fransa İslamofobi ile Mücadele Kollektifi (CCIF) ile Barakacity'nin yer aldığını belirtti.

MÜSLÜMANLARA KARŞI BASKILAR ARTTI

Fransa'da geçen hafta Barakacity'e ve kuruluşun kurucusunun evine baskın düzenlenmişti. Ülkede son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı.

Darmanin, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerlerinin kapatıldığını belirtmişti.

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Fransa'dan skandal karar! Müslüman kuruluşları kapatacaklar
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