Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu: 700 şişe ele geçirildi

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde bir depoya baskın yapan Gaziosmanpaşa İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce şişe sahte alkol ele geçirdi. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, sahte içki ticaretini önlemeye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yüzlerce şişe ele geçirilirken bir kişi de gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'ya bağlı Karlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir adrese kaçak içki operasyonu düzenlendi. 15 Ekim günü yapılan baskında sahte içki üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirilirken, Arif K. isimli şüpheli de gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından, sahte içki ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda; 380 şişe etil alkol, 320 şişe likit ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda, ele geçirilen malzemelerin kendisine ait olduğunu ifade eden şüpheli Arif K. gözaltına alındı.

700 ŞİŞE ELE GEÇİRİLDİ

Son günlerde yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından harekete geçen Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Karlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir adrese baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonda piyasa sürülmesi beklenen toplamda 700 adet şişe ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin kendisine ait olduğunu ifade eden Arif K'nın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.