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İş yerinde bulduğu bukalemunu çok sevdi

’de esnaf Kerim Kaya'nın iş yerinde bulduğu bir ile yumurtaları, veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından doğal ortamına salınmak üzere Doğa Koruma ve Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaya, "İnsan ister istemez duygulanıyor. İnanın bir yavrumu vermiş gibiyim şu an" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:35 ABONE OL
İş yerinde bulduğu bukalemunu çok sevdi

Akdeniz ilçesinde esnaflık yapan Kerim Kaya, önceki gün iş yerinin deposunda bukalemun ve yumurtalarını buldu. Kaya, bukalemunun doğal ortamına salınması için Akdeniz Belediyesi'nin zabıta ekiplerinden destek istedi. Zabıta ekipleri, bukalemunu teslim aldı. Bukalemun, veteriner hekimlerin muayene ederek sağlıklı olduğunu tespit etmesinin ardından yumurtalarıyla birlikte, doğal ortamına bırakılması için Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


"YAVRUMU VERMİŞ GİBİYİM"

Zabıta yetkililerine teşekkür eden Kaya, yaşananları şöyle anlattı:
"Tamamen tesadüf bir şekilde depoda, duvarın dibinde bir şey gördüm. Kımıldamaya çalışıyordu. Bukalemun olduğunu anladım ve daha sonra bir kutu içerisinde ona doğal bir ortam yaratmaya çalıştım. Ertesi sabah geldiğimde yumurtladığını gördüm. İnsan ister istemez duygulanıyor. İnanın bir yavrumu vermiş gibiyim şu an o kadar alıştım ona bundan sonra emin ellere emanet ediyorum." dedi.

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İş yerinde bulduğu bukalemunu çok sevdi
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