İzmir'deki borç kavgası cinayetle sonlandı

İddiaya göre, Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kemal B., aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Halil İşkar'ı av tüfeğiyle vurdu. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Halil İşkar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Zanlının ilk ifadesinde aralarında borç meselesi yüzünden kavga çıktığını, Halil İşkar'ı bu yüzden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.