Kaçak alkole darbe! Evden 41 şişe çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" konusu ile ilgili Maltepe ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.30 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan c ve satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine, aynı gün bahse konu adrese gerçekleştirilen operasyonda Türkmenistan uyruklu Ayna K. (35) ve Merdan R. (30) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 41 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan ve "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan haklarında adli işlem yapılan şahıslar ile ilgili sınırdışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.