Kaçak tütün çetesine suçüstü

KAĞITHANE'DE sahte içki imalatı yapıldığı ihbarına giden polis ekipleri, sahte kaçak nargile tütünü imalatıyla karşılaştı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 'sahte içki imalatı yapılıyor' ihbarı üzerine Talatpaşa Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı. Kapıyı kırarak depoya giren polisler kaçak nargile tütünü imalathanesi ile karşılaştı. Depoda hamur yoğurma makinesi, nargile tütünü yapımında kullanılan sıvı maddeler, çeşitli aromalar ve imalatı yapılan tütünleri denemek için kullanılan 10 nargile ele geçirildi. Depoyu kiraladıkları belirlenen E.K. ve depo sahibi İ.B. gözaltına alındı. Öte yandan Fatih'te polisten kaçan otomobilden dışarıya atılan poşetten bin 750 tl para ile 1 kilo 575 gram ekstazi, 34 gram kokain çıktı. Yakalanan otomobildeki Mehmet Y. ile Savaş B. tutuklandı.