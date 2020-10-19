Karacaahmet Mezarlığı'ndaki skandalda son dakika gelişmesi! 1.5 yıl hapisle yargılanacaklar

İddianamede Utku Ş.'nin savunmasına da yer verildi. Batu Belen'in savunmasında, teklifi üzerinde videoda oynadığını, İngiltere'deki etkinliğin ertelenmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaştığını, tepki üzerine de kaldırdığını söylediği belirtildi.

VİDEO İÇERİĞİNDE DİNİ DEĞERLERİN AŞAĞILANDIĞI BELİRTİLDİ

Videoyu Batu Belen'in çektiği, diğer şüpheli Utku Ş.'nin videoda oynadığı, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde soruşturmaya konu suçu işledikleri belirtilen iddianamede, mezarlıklarda defin işlemlerinin, mezarlıkların ziyaret edilmesinin, korunmasının ve kullanılmasının belli dini kurallara göre yapıldığı, bu nedenle mezarlıkların ve mezarların dini değer olarak kabul edilmesinin gerektiği, suça konu video içeriğinde yer alan hareketlerin dini değerleri aşağılar mahiyette olduğu savunuldu.

1.5 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

İddianamede her iki şüphelinin de "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.