Kazada hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Konya'da kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatın kaybeden baba Bünyamin Özkan (36) ve 5 yaşındaki oğlu Ahmet Eymen toprağa verildi.





Hacıveyiszade Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba-oğul Üçler Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.





BENİ EYMEN'İME GÖTÜRÜN



Yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden taburcu olan anne Sibel Özkan, tekerlekli sandalye ile cenazeye katılabildi. Acılı anne oğlunun tabutuna bakarak, 'Beni Eymen'ime götürün. Ne olur bende onunla gideyim. Eymen'im' diyerek gözyaşı döktü. Özkan ailesinin yakınları ise, bunu bir kaza değil cinayet olduğunu ileri sürdü.