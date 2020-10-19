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Koca: Hasta sayılarını azaltmak zorundayız

Giriş Tarihi: 19.10.2020 ABONE OL
Koca: Hasta sayılarını azaltmak zorundayız
Türkiye'de dün test yapılan 101 bin 403 kişiden 1815'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 72 kişi hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 347 bin 493, can kaybı 9 bin 296, ağır hasta sayısı 1427 oldu. 1504 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 304 bin 3'e yükseldi. Zatürre oranı 5.9 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim" dedi. ANKARA
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Koca: Hasta sayılarını azaltmak zorundayız
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