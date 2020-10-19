Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'nın Kulu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:08 ABONE OL
Konya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kozanlı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nofel T. idaresindeki 42 ACA 25 plakalı tır, Hüdayer K. idaresindeki 42 GB 065 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole inen araçlardan tır devrilirken, kazada sürücüler yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle TIR'ın kabininden çıkarılan sürücüler Nofel T. ile otomobil sürücüsü Hüdaven K. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA