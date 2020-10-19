Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hudaver Kavak idaresindeki 42 GB 065 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde Nofel Tan yönetimindeki 42 ACA 25 plakalı hafriyat tırı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.

Kazada, araçların içinde sıkışan sürücüler ile otomobilde bulunan Bülent Şen, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nofel Tan, Konya'ya sevk edildi.

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