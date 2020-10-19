Kuşadası sahiline ölmüş bir yeşil kaplumbağa vurdu

Kuşadası sahil sitelerinde yer alan SSK plajında karaya vurmuş ölü bir yeşil kaplumbağa bulundu. Chelonia mydas türü yeşil kaplumbağadan bir tane de geçen hafta karaya vurmuştu.

KAPLUMBAĞALARIN KAYITLARI BULUNDU

Yapılan incelemelerde, her iki yeşil kaplumbağada da yara ve kesi izine rastlanmadı. Uzmanlar son günlerde yoğun olan trol teknelerinin ağlarına takılarak boğularak öldükleri ihtimali üzerinde duruyor. Doku örnekleri alınan kaplumbağaların kayıtları tutuldu.

TROL AĞLARINA TAKILIP BOĞULARAK ÖLÜYORLAR



Deniz kaplumbağaları yoğun olarak trol ağlarına, paragatlara takılarak, su yüzeyine nefes almak için çıkamadığından dolayı boğularak ölüyor. Özellikle denizanalarını çok seven Caretta carettalar, suya atılan plastik torbaları denizanası sanıp yutarak hayatını kaybediyor.

"İNSAN KAYNAKLI NEDENLERDEN DOLAYI KAYBEDİYORUZ"



Eko Sistem ve Doğa Severler Derneği konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Yaptığımız izlemelerde özellikle juvenil yeşil kaplumbağaların Kuşadası Körfezi'ne yoğun olarak geldiklerini görmekteyiz. Türkiye kıyılarında 22 deniz kaplumbağası yuvalama alanlarında; Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÖÇK alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, farklı üniversitelerden bilim insanları, vakıf ve derneklerin işbirliğiyle deniz kaplumbağalarının koruma çalışmaları başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Bunun olumlu sonuçlarını da yuva ve çıkan yavru sayılarından görmekteyiz. Ancak denizlerimizde meydana gelen insan kaynaklı nedenlerden dolayı ne yazık ki birçok deniz kaplumbağasını da kaybetmekteyiz. Ölen ya da yaralanan kaplumbağalarla ilgili önemli farkındalıklar oluştu. Belediyeler, Sahil Güvenlik, Jandarma, turistik işletmeler ve duyarlı vatandaşlar tarafından bu tür vakalarda hemen ihbar yapılmaktadır. Deniz kaplumbağalarının nesillerini devam ettirmesi için, öncelikle deniz insanlarına önemli görev düşmekte, denizlere plastik atıkların atılmaması için duyarlılığın çoğalması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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