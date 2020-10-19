SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

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HABERİ: ’den , sağanak yağış, fırtına uyarısı! ’da yağışlar ne zaman sona erecek?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Cuma gününden başlayan ve hafta sonu boyunca devam eden olumsuz hava koşulları, haftanın ilk gününde de etkisini gösteriyor. Başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkisini gösteren yağışlı ve fırtınalı havalar vatandaşlara olumsuz anlar yaşatıyor. Bu noktada yağışların ne zamana kadar süreceği ise merak konusu oluyor. Konuyla ilgili MGM’den son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:03 Son Güncelleme: 19.10.2020 10:04 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

Genel Müdürlüğü yeni haftanın raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlar için uyarılarda bulundu. Hafta sonu 'da başlayan ve tüm yurtta etkili olan yağışlar, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Yine haftanın ilk iş gününde de olumsuz hava koşulları Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporu gelirken, yağışların ne zaman son bulacağı da belli oldu. İşte MGM'den yapılan açıklaması…

METEOROLOJİ YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! VATANDAŞLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Pek çok ilimizde yağışların devam edeceğini belirten MGM vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ayrıca MGM yağışların yurdu ne zaman terk edeceğini de açıkladı.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Peki, Yağışlı ve soğuk havalar ne zaman yurdu terk edecek?

İşte detaylar;

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

yeni haftanın raporunu yayınlarken, yağışların ne zaman yurdu terk edeceğini de belirtti.

İşte MGM tarafından yapılan açıklaması…

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

19 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

20 EKİM SALI HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

21 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

22 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den son dakika hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

23 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

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SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?
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