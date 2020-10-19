SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlar için uyarılarda bulundu. Hafta sonu İstanbul'da başlayan ve tüm yurtta etkili olan yağışlar, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Yine haftanın ilk iş gününde de olumsuz hava koşulları Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporu gelirken, yağışların ne zaman son bulacağı da belli oldu. İşte MGM'den yapılan son dakika açıklaması…

METEOROLOJİ YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! VATANDAŞLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Pek çok ilimizde yağışların devam edeceğini belirten MGM vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ayrıca MGM yağışların yurdu ne zaman terk edeceğini de açıkladı.