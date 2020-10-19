SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den hava durumu, sağanak yağış, fırtına uyarısı! İstanbul’da yağışlar ne zaman sona erecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, Marmara bölgesinde yaşayan vatandaşlar için uyarılarda bulundu. Hafta sonu İstanbul'da başlayan ve tüm yurtta etkili olan yağışlar, gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Yine haftanın ilk iş gününde de olumsuz hava koşulları Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji'den önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporu gelirken, yağışların ne zaman son bulacağı da belli oldu. İşte MGM'den yapılan son dakika açıklaması…
METEOROLOJİ YENİ HAFTA İÇİN UYARDI! VATANDAŞLAR DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Pek çok ilimizde yağışların devam edeceğini belirten MGM vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Ayrıca MGM yağışların yurdu ne zaman terk edeceğini de açıkladı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Peki, Yağışlı ve soğuk havalar ne zaman yurdu terk edecek?
İşte detaylar;
YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışların ne zaman yurdu terk edeceğini de belirtti.
İşte MGM tarafından yapılan son dakika açıklaması…
19 EKİM PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
20 EKİM SALI HAVA DURUMU RAPORU