2020 Diyanet dini günler takvimi: Mevlid Kandili ne zaman? Mübarek Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında?

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2020 dini günler takvimi: ne zaman? Mübarek , ayın kaçında?

dini günler takvimine göre 2020 ne zaman sorusu yanıt buldu. Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan bugün ibadetlerle ve dualarla geçecek. İslami kaynaklara göre rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilecek kandil günü Ekim ayına denk geliyor. Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Peki ? 2020 Diyanet takvimine göre , ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:21 Son Güncelleme: 19.10.2020 10:23 ABONE OL
Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

İslam alemini için büyük önem taşıyan ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olarak her yıl Rebiülevvel ayının On birinci gecesini On ikinci'ye bağlayan geceyi temsil eden bugün İşleri Başkanlığı 2020 diyanet takvimi ile duyuruldu. Bol bol ibadet edilip, namazların kılınacağı kandil günü kutlu doğum haftası ilan edilmiştir. Peki ? 2020 Diyanet takvimi: , ayın kaçında?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet 2020 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısı ile rebiyülevvel ayının 12.günü idrak edilen bugün 28 Ekim 2020 Çarşamba gününe denk geliyor…

Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 2020

İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak.

Regaib Kandili 27 Şubat'ta, Mirac Kandili 21 Mart'ta, Berat Kandili 7 Nisan'da, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edildi.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN İDRAK EDİLECEK, AYIN KAÇINDA?

Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.

Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ- 2020

R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA

1 R.AHİR 1442 16 KASIM-2020 PAZARTESİ ........

1 C.EVVEL 1442 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA ........

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2020 Diyanet dini günler takvimi: Mevlid Kandili ne zaman? Mübarek Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında?
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