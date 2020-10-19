2020 Diyanet dini günler takvimi: Mevlid Kandili ne zaman? Mübarek Mevlid Kandili hangi gün, ayın kaçında?

İslam alemini için büyük önem taşıyan Mevlid Kandili ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü olarak her yıl Rebiülevvel ayının On birinci gecesini On ikinci'ye bağlayan geceyi temsil eden bugün Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 diyanet takvimi ile duyuruldu. Bol bol ibadet edilip, namazların kılınacağı kandil günü kutlu doğum haftası ilan edilmiştir. Peki Mevlid Kandili ne zaman? 2020 Diyanet takvimi: Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Diyanet 2020 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Hz. Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısı ile rebiyülevvel ayının 12.günü idrak edilen bugün 28 Ekim 2020 Çarşamba gününe denk geliyor…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu kandil yılın son kandili olacak.
Regaib Kandili 27 Şubat'ta, Mirac Kandili 21 Mart'ta, Berat Kandili 7 Nisan'da, Kadir Gecesi ise 19 Mayıs'ta idrak edildi.
Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek.
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.
R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ
1 R.AHİR 1442 16 KASIM-2020 PAZARTESİ ........
1 C.EVVEL 1442 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA ........