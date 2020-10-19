Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI! 19 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları – MPİ hızlı bilet sorgulama ve sıralı tam liste BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla her ayın 9,19 ve 29. Günlerinde canlı çekilişi yapılan MPİ Milli Piyango sonuçları 19 Ekim 2020 Pazartesi günü belirlendi. Bugün yapılan MP TV canlı çekilişi için bilet alarak çekilişe dahil olan şans oyunu severler 19 Ekim Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırma yaparak şanslı numaraları ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek istiyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (19 EKİM 2020 PAZARTESİ)

MPİ 19 Ekim Milli Piyango sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranıyla birlikte sıralı tam liste detayları şöyle;