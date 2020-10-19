Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı! 19 Ekim MPİ Milli Piyango çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Şans oyunu severlerin en çok tercih ettikleri oyunlar arasında yer alan Milli Piyango, bugün yapılacak çekiliş ile büyük ikramiyeyi dağıtacak. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşen çekilişlerde, geçtiğimiz hafta 4 milyon liralık ikramiyeyi bir kişi kazanmıştı. Peki, Milli Piyango çekilişi bugün saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte 19 Ekim Milli Piyango sonuçları ile bilet sorgulama ekranı…

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI (19 EKİM 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online, 19 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ve sıralı tam liste detayları şöyle;