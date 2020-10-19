Motosiklet köprüden aşağıya uçtu!

Şanlıurfa'da Çevik Kuvvet Kavşağı'nda bariyerlere çarpan motosikletin alt geçide düşmesi sonucu sürücü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza gece Karaköprü Çevik Kuvvet Kavşağı'nda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya düştü. Sürücü kazada yaralandı.

Motosikletin köprüden düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücünün bulunduğu yere merdivenle inerek müdahale etti.

İlk müdahaleleri yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu çukurdan çıkarılarak ambulansa taşındı. Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.