Ülkemizde her yıl aynı tarihlere denk gelen Muhtarlar Günü, köylerde ve mahallelerde yönetim ile yürütme işini aktif bir şekilde yapan devlet memurunun günü olarak kabul edilir. Devlet memuru statüsünde çalışan muhtarların gününü en güzel mesajlarla kutlayabilirsiniz. Minnet duygusu içeren mesajlarla bu ulvi mesleği devam ettiren muhtarlara teşekkür edebilirsiniz. 2015 yılından itibaren kutlanan bugün mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. En eski mesleklerden biri olan ve her yıl aynı tarihlerde kutlanan 2020 Muhtarlar Günü ne zaman? 2020 Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve sözleri
Muhtarlar Günü 19 Ekim 2020 Pazartesi günü kutlanıyor. Köylerde ve mahallelerde yönetim ve yürütme işini aktif bir şekilde yapan kişiler muhtarlardır. 19 Ekim Muhtarlar Günü 2015 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan bir genelgeyle kabul edildiği biliniyor…
Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.
Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz.
Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.
Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.
Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.
Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.
Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.
Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler.
1829 yılında kurulan muhtarlık müessesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar başarı ve esenlikler dilerim…
Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.