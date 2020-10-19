Nevşehir’de 5 bin vatandaşa Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan halkına destek vermek amacıyla esnaflara ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi, Ermenistan'ın hain saldırılarına karşı Azerbaycan halkına destek verdi. Belediye tarafından yaptırılan Türk ve Azerbaycan bayrakları Nevşehir'deki esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katıldığı etkinlikte şehrin en işlek caddelerinde belediye görevlileri tarafından dağıtılan bayraklara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başkan Arı, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu belirterek, Azerbaycan halkına desteklerinin süreceğini söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek ve kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Arı, "Azerbaycan'a her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazırız. Ermeniler, Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizin üzerine bomba yağdırıyorlar. Biz iki devlet bir milletiz. Hadisenin meyana geldiği ilk andan itibaren ülkemiz maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Biz de şehrimizde Azerbaycan ile aramızdaki birlik ve beraberliği göstermek amacıyla bayraklarımızı dağıtıyoruz. Ermenistan'ın saldırılarından şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Arı, Karabağ adını bir köprüye vereceklerini, Kardeşlik Anıtı yapma konusunda da çalıştıklarını ifade etti.

Alp KORUKCU/SABAH