ÖGG sonuçları için milyonların meraklı bekleyişi hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinden çalışmak isteyen adaylar 11 Ekim'de sınava girdiler. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (Özel Güvenlik Görevlisi) 89.ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ekim tarihinde gerçekleşen 89.Temel Eğitim ve 65.Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar soru ve cevap anahtarına erişebiliyor. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı?

İşte yanıtı…