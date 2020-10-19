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açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ( Görevlisi) 89. sorgulama nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar 89. için geri sayıma başladı. 11 Ekim’de gerçekleşen sınavın ardından sonuçlar için beklenen tarih duyuruldu. Ekim ayının son günlerine yaklaşırken konuya yönelik araştırmalar ise hız kazandı. Kamuda ya da özel sektörde çalışma imkanı bulan vatandaşların katılım gösterdiği , ne zaman açıklanacak? ( Görevlisi) 89. sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:41 ABONE OL
ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 89.ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

için milyonların meraklı bekleyişi hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinden çalışmak isteyen adaylar 11 Ekim'de sınava girdiler. Görevlisi olmak isteyen adaylar için düzenlenen , ne zaman açıklanacak? (Özel Güvenlik Görevlisi) 89. sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ekim tarihinde gerçekleşen 89.Temel Eğitim ve 65.Yenileme Eğitimi Sınavı'na katılan adaylar soru ve cevap anahtarına erişebiliyor. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı?

İşte yanıtı…

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 89.ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 30 Ekim 2020 tarihinde yayınlanacak…

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 89.ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

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ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (Özel Güvenlik Görevlisi) 89.ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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