On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama sonuç ekranı! Milli Piyango Online ile 19 Ekim On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango'da yeni dönem ile beraber On Numara çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. On Numara sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen olmamış ve büyük ikramiye 136 bin 126 TL devretmişti. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.

19 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 6, 10, 11, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35, 36, 38, 44, 47, 52, 55, 67, 70, 73, 77, 78 oldu. 9 bilen 23 kişi oldu. 8 bilen kişi sayısı ise 364 olarak açıklandı.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA SONUÇ EKRANI

On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 19 Ekim On Numara sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;