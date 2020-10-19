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canlı çekilişle AÇIKLANDI! Online ile - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Haftanın her Pazartesi ve Cuma günleri şans oyunu severler tarafından merak ve heyecanla beklenen 19 Ekim 2020 Pazartesi (bugün) Online bünyesindeki MP TV canlı yayın ile belli olacak. (MPİ) ve ortaklığında yapılacak canlı çekiliş için online formatta bilet dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve kazanmak isteyerek şanslı numaraları öğrenmek amacıyla MPİ 19 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altında MP TV canlı çekilişle birlikte MPİ 19 Ekim On Numara sonuçları, günün şanslı numaraları ve MPİ hızlı bilet sorgulama motoruyla son dakika ayrıntılarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 19:59 Son Güncelleme: 19.10.2020 20:09 ABONE OL
On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Haftalık düzende Pazartesi ve Cuma günleri İdaresi (MPİ) ve tarafından yapılan canlı çekilişi şans oyunu severler tarafından merakla beklenen MPİ , bünyesindeki MP TV ve Youtube kanalı üzerinden yapılacak canlı çekilişle belirlendi. Bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) yapılacak olan MPİ canlı çekiliş için kupon doldurane ve kazandıran numaraları doğru bilerek kazanmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek adına MPİ 19 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. 19 Ekim On Numara sonuçları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilir, bilet sorgusu yapabilirsiniz…

ON NUMARA SONUÇLARI (19 EKİM 2020 PAZARTESİ)

Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile MPİ 19 Ekim On Numara sonuçları ve kazandıran numaralarla hızlı bilet sorgulama ekranı ayrıntıları şöyle;

On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Ekim On Numara sonuçları: 52 - 48 - 71 - 35 - 20 - 8 - 37 - 22 - 18 - 53 - 64 - 60 - 56 - 80 - 2 - 24 - 6 - 30 - 36 - 10 - 70 - 55

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim On Numara çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
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