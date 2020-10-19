Son dakika haberi: İstanbul'da dev operasyon! 'Silah Fabrikası' gibi imalathane ele geçirildi

SİLAH FABRİKASINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Söz konusu adreste yapılan aramalarda; 3'ü kuru sıkı altı ruhsatsız tabanca, 650 kuru sıkı tabanca mermisi, 18 tabanca sürgüsü, bin 600 silah çerçevesi, bin 750 açık silah namlusu, bin 80 kapalı silah namlusu, bin 590 tabanca gövdesi, 280 şarjör ve iki milyon 600 bin mermi çekirdeği ele geçirildi. Şüphelilerin mermi çekirdeklerinden mermi imal ettikleri ve söz konusu mermilerle imalatını yaptıkları ruhsatsız silahları suç örgütlerine ve çetelere sattıkları iddia edildi. Ayrıca operasyonda 10 tabanca, şarjör ve sürgü kalıbı, yasa dışı silah imalatında kullanılan kalıp döküm ve torna makineleri de bulundu.