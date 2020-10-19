Sağlık çalışanlarına hatıra ormanı

KSBÜ-Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlık çalışanları adına hatıra ormanı kuruyor. Sağlık çalışanları için yapılacak hatıra ormanında, KSBÜ'nün öğrenci sayısı kadar fidan dikimi hedefleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu; KSBÜ olarak, sağlıkçılar için bir hatıra ormanı projesi hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

"KÜTAHYA'DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜSTÜN FEDAKÂRLIK GÖSTERDİ"

KSBÜ'nün çevre ve doğa dostu bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Kavuncu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde üstün fedakârlıklarla görev yapan, özellikle Kütahya'daki sağlık personelleri için, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte bir hatıra ormanı hazırlığı içerisindeyiz. Bu süreçte acil müdahaleden filyasyon ekiplerine, aile hekimlerimizden pandemi kliniklerine, yoğun bakımlara, ameliyathane çalışanlarına kadar tüm sağlık çalışanlarımızın mücadelesi her türlü takdirin üzerindedir. Bu hatıra ormanı KSBÜ olarak bu fedakârlıkları değerlendirdiğimizi gösterecek ve bu duyguyu gelecek nesillere aktaracak en iyi yöntemlerden birisi olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

HATAY'DAKİ İNSANLIK SUÇU UNUTULMADI

Hatay'daki orman yangınına da değinen Kavuncu, "Ayrıca son haftalarda Hatay ilimizde bir terör eylemi olarak ortaya çıkan, esasen doğaya ve tüm canlılara karşı işlenmiş bir insanlık suçu olarak gördüğümüz orman yangınlarına karşı da duruşumuzu ve cevabımızı gösterecek bir etkinlik olarak ilan ediyoruz." dedi.

Kavuncu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleşecek etkinlik için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman işçileri ve destek verecek personel ve öğrencilere teşekkür etti.