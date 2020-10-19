Şanlıurfa'da silahlı saldırı 1 kişi yaralandı!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Türkmeydanı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunan Salih Yoktur (55) ile henüz ismi öğrenilmeyen kişi veya kişiler arasında Türkmeydan Mahallesinde tartışma yaşandı.

İki taraf arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi yanında bulunan silahla Salih Yoktur'a ateş ederek yaraladı.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar mahalle girdiklerinde Salih Yoktur'u kanlar içinde görünce durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kayıplara karışan şahsı yakalamak için inceleme başlattı.