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sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Online ile - BURADA!

İdaresi (MPİ) ile ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şans oyunu severler tarafından merakla beklenen sonuçları bugün (19 Ekim 2020 Pazartesi) ile MP TV canlı yayınında belli olacak. Milli Piyango Online üzerinden bugünkü çekilişe kupon doldurarak dahil olan şans oyunu severler ile kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek amacıyla MPİ 19 Ekim açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında MPİ 19 Ekim Sayısal Loto sonuçları, ve son dakika şanslı numaralar bilgilerine erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 19.10.2020 23:07 Son Güncelleme: 19.10.2020 23:07 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şans oyunu severlerce heyecan ve merak duygularıyla beklenen MPİ sonuçları 19 Ekim 2020 Pazartesi (bugün) Online bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla son dakika olarak duyuruldu. Bugünkü için online formatta kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmak heyecanıyla MPİ 19 Ekim açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. MPİ , hızlı bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabilir ve şanslı numaralarla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini sorgulayabilirsiniz…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (19 EKİM 2020 PAZARTESİ)

Şans oyunu severler MPİ 19 Ekim Sayısal Loto sonuçları sonuçları ve kazandıran numaralarla ekranı aracılığıyla büyük ikramiye sorgusunu buradan yapabilirler. Son dakika MPİ sonuçları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Ekim Sayısal Loto sonuçları: 52 - 82 - 29 - 45 - 86 - 81 + 26 (Joker)

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ON NUMARA 19 EKİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Ekim çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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