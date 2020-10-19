YAYA geçidinde bir öğretmenin kullandığı aracın çarptığı Sezer Şeker, 3 yıldır 11 ameliyat geçirdi. Ve halen yürüyemiyor. İstanbul Ataşehir'de aracıyla öğrencilere çarpan İngilizce öğretmeni Süreyya Tanrıverdi'nin davası ise sürüyor. Hakkında "Taksirle yaralamaya neden olmak" suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis istenen öğretmen, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu. SABAH'a konuşan annebaba Cansever-Sefa Şeker "Sezer'imizin hayatını kararttı" dedikleri öğretmenin en yüksek cezayı almasını istiyor. Sezer, o gün olacaklardan habersiz Şehit Cengiz Hasbal Ortaokulu'na gitmişti. Daha 5'inci sınıf öğrencisiydi.Çıkışta okul önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek üzereydi ki öğrenci Yunus Ayrı'yla birlikte kaza geçirdi. Fren yerine gaza basan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden öğretmenin aracı çocuklara çarptı. Sezer, hemen hastaneye kaldırıldı. Öğretmen "Taksirle yaralamaya neden olmak"la suçlandı. Bilirkişi, kazada öğretmeni asli derecede kusurlu buldu. Sezer, 11 kez ameliyat oldu. Birçok doku bozukluğu nedeniyle sırtından deri alınıp bacağına eklendi. Bacağında 5 santimetre kısalma var. Ve halen yürüyemiyor.SEZER'İN anne-babası "Engelli kalma riski var. Bu mağduriyetin yaşamasına neden olan öğretmenin en yüksek cezayı almasını istiyoruz" dedi. Ailenin avukatı Mustafa Kurtuluş ise "Sevk ve idare hiçbir suretle ölçülülük ve orantılılıkla bağdaşmıyor. Olayın gerçekleştiği yer okul" diye konuştu.