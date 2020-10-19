Siverek’te iki iş makinasının kundaklandığı iddiası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı karpuzcu kırsal mahallesinde devlet su işlerinin yol çalışmasını yürüten taşeron firmaya ait 2 iş makinesi (paletli kepçe) kimliği belirsiz kişi ve kişilerce kundaklandığı iddia edildi.





Alınan bilgilere göre; Karpuzcu kırsal mahallede Devlet Su İşlerine ait yol çalışması yürüten özel bir firmaya ait iş makinaları gece yarısı kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yakıldığı belirtilirken jandarma ekipleri kırsal mahalle de ateşe verilen iş makinalarında incelemelerde bulunarak olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.



İş makinası sahibi Mehmet Çatal şunları kaydetti.'' Biz Siverek karpuzcu mahallesinin yol çalışmalarını yürütüyoruz, Gece 01.30 sularında telefonum çaldı makinaların yandığını söylediler, bizde yola çıkmadan jandarmayı ve itfaiyeyi aradık, geldiğimizde araçlar yanmıştı, itfaiye söndürme çalışması yaptı. Kimin ne için yaktığını bilmiyoruz iki iş makinasının zararı yaklaşık 1 milyon değerindedir, zararımızın karşılanması için devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz''dedi.





Jandarma ekipleri iş makinalarının kundaklanması olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken kundaklanmanın terörle bağlantısı olup olmadığı da araştırılıyor.

Lütfü YALGI/SABAH