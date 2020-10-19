Siverek’te kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi eski Diyarbakır karayolunun 7 kilometresinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.





Alınan bilgilere göre; Karacadağ kırsal mahallesinden Siverek istikametinde seyir halinde bulunan Vedat İstekli (26) yönetimindeki 63 LH 298 plakalı araç direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atması sonucu tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada araç sürücüsü Vedat istekli ile araçta bulunan Sinem İstekli (19), Fidan İstekli (23) ile Nuriye İstekli (51) yaralandı.





Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Lütfü YALGI/SABAH