16 yaşındaki kız "otomobilde tecavüz etti" demişti... İğrenç olayda son dakika gelişmesi!

BERAATİNE KARAR VERİLDİ



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın üzerine atılı çocuğun nitelikli cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda atılı suçun sanık tarafından işlenmediğinin anlaşıldığına dikkat çekerek, Birol K.'nin beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık Birol K. son sözünde suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın atılı suçlardan beraatına karar verdi.



KARARA AİLEDEN TEPKİ



Duruşma sonunda N.D.'nin ailesi, avukatları ve duruşmayı izleyen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) üyeleri, karara tepki gösterdi. Adliye dışında pankart açarak kararı protesto eden grup adına konuşan Avukat Hilal Özlem Çağlar, şunları söyledi:



"Bir çocuğun dünyası başına yıkıldı. Biz çocuğumuzun arkasındayız. Bu sanık, mağdur kızın evinin önünde davul zurna çalacağını söylemiş. Adalet arayışımız henüz bitmedi. Ona gerekli cezayı verdirdikten sonra davul zurnayı biz çalacağız. Bu kişinin daha önce de böyle eylemler yaptığına dair duyumlar aldık."



'SANIK EVİMİZİN ÖNÜNDE DAVUL ZURNA ÇALACAKMIŞ'



Fatmana Ç. ise gözyaşları içinde, "Şimdi kızıma ne diyeceğimi bilemiyorum. Sanık evimizin önünde davul zurna çalacakmış. Ama henüz dava bitmedi. Karara itiraz edeceğiz" diye konuştu. Mağdur çocuğun teyzesi Nur Ç. de beraat kararı çıktığını, ancak bu işin peşini bırakmayacağını belirtti.