Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Babasını vahşice öldüren evlat konuştu: Cinnet getirdim

Son dakika: Babasını vahşice öldüren evlat konuştu: Cinnet getirdim

Tüyler ürperten cinayet vakası dün 'da yaşandı. Babası Atlas İnce ile tartışan 28 yaşındaki Onur İnce, babasını başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen polislere kapıyı açan cani evlat, tekrar babasını bıçaklamaya devam etti. Son dakika bilgisine göre psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Onur İnce, verdiği ifadede "Cinnet getirdim, pişmanım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:14 Son Güncelleme: 19.10.2020 14:48 ABONE OL
Son dakika: Babasını vahşice öldüren evlat konuştu: Cinnet getirdim

'daki vahşette son dakika gelişmesi... Babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren cani evladın ifadesi şaşkına çevirdi.

Son dakika: Babasını vahşice öldüren evlat konuştu: Cinnet getirdim

Olay, saat 14.00 sularında Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında meydana geldi. Garsonluk yapan babası Atlas İnce ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İnce, dün sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı.

Son dakika: Babasını vahşice öldüren evlat konuştu: Cinnet getirdim

POLİSE KAPIYI AÇIP, BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Onur İnce, babası Atlas İnce ile birkaç saat sonra belirlenemeyen nedenle yeniden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İnce, mutfaktan aldığı bıçakla babası Atlas İnce'ye saldırdı. Babasını başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayan Onur İnce, komşularının ihbarı üzerine eve gelen polise kapıyı açtı. Ardından kanlar içindeki babasının yanına gidip, tekrar bıçaklamaya başladı.

Son dakika: Babasını vahşice öldüren evlat konuştu: Cinnet getirdim

Bunun üzerine polis, Onur İnce'yi kolundan yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı Onur İnce, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alınan Onur İnce, bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde 'Cinnet getirdim, pişmanım' dediği öğrenilen Onur İnce, gazetecilerin 'Babanızı niçin öldürdünüz?' sorusuna ise ''Allah'a sığınırım'' diye cevap verdi.

Son dakika: Babasını vahşice öldüren evlat konuştu: Cinnet getirdim

3 KEZ HASTANEYE GİTMİŞ

Onur İnce'nin sinir krizi geçirdiği için 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde babasıyla birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine geldiği ve yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Babasını vahşice öldüren evlat konuştu: Cinnet getirdim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA