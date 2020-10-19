Son dakika: Babasını vahşice öldüren evlat konuştu: Cinnet getirdim

Olay, saat 14.00 sularında Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında meydana geldi. Garsonluk yapan babası Atlas İnce ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İnce, dün sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı.