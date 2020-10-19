Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan ve hızlı olduğu görülen otomobil, Özkan ailesinin fertlerine çarpıyor.

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