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Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Korkunç kaza dün 'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 19 yaşındaki Furkan O.'nun kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen aileye çarparak baba Bünyamin Özkan (36) ile oğlu Ahmet Eymen (5)'in ölümüne neden olmuş ve kazada Ahmet Eymen'in Eşi Sibel Eymen (36) yaralanmıştı. Son dakika haberine göre cinayet gibi kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:38 Son Güncelleme: 19.10.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

'da, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu Bünyamin Özkan (36) ile oğlu Ahmet Eymen'in (5) yaşamını yitirdiği, eşi Sibel Özkan'ın (36) ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan O. (19) yönetimindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan ile eşi Sibel ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a çarptı.

Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Kazada, Ahmet Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan Sibel Özkan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sürücü Furkan O. ise Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan ve hızlı olduğu görülen otomobil, Özkan ailesinin fertlerine çarpıyor.

Kaldırımda yürüyen aileden baba ve oğulun korkunç ölümü kamerada | Video

Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bünyamin Özkan ve oğlu Ahmet Eymen, yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıyor. Sibel Özkan ise yere düştükten sonra ayağa kalkıp eşi ve oğlunun yanına giderek durumlarına bakıyor.

Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Sibel Özkan ve Furkan O.'nun hastanedeki tedavileri sürerken, Bünyamin Özkan ile oğlu Ahmet Eymen'in cenazelerinin bugün öğlende Üçler Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

İşte kan donduran kazanın güvenlik kamerası görüntüleri...

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Son dakika: Cinayet gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı!
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