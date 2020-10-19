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Son dakika haberi... Aracından iner inmez kurşun yağdırdılar! Müteahhite silahlı saldırı

Son dakika haberi... 'de iş yerinden evine gelen müteahhit, kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan müteahhidin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 19:33 Son Güncelleme: 19.10.2020 19:43 ABONE OL
Son dakika haberi... Aracından iner inmez kurşun yağdırdılar! Müteahhite silahlı saldırı

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana geldi. 62 yaşındaki müteahhit Aytekin Meral, cipiyle işinden evine geldiği sırada, sokağa gelen motosikletli kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Son dakika haberi... Aracından iner inmez kurşun yağdırdılar! Müteahhite silahlı saldırı

Şüpheliler, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi... Aracından iner inmez kurşun yağdırdılar! Müteahhite silahlı saldırı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Meral'i hastaneye kaldırdı.

Son dakika haberi... Aracından iner inmez kurşun yağdırdılar! Müteahhite silahlı saldırı

Müteahhidin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müteahhide otomobilinde silahlı saldırı kamerada | Video

Son dakika haberi... Aracından iner inmez kurşun yağdırdılar! Müteahhite silahlı saldırı

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Son dakika haberi... Aracından iner inmez kurşun yağdırdılar! Müteahhite silahlı saldırı
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