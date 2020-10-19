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Son dakika haberi: 'un göbeğinde büyük kaos! Acil servise araba ile böyle daldı...

Son dakika haberine göre; 'ın Şişli ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin otoparkından çıkmak isteyen dalgın bir sürücü fren yerine gaza basında acil servisten içeri daldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kazayı yapan sürücü uzun süre şoktan çıkamadı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:44 Son Güncelleme: 19.10.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde büyük kaos! Acil servise araba ile böyle daldı...

Şişli'de , özel bir hastanenin otoparkından çıkmak için manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca, arabasıyla acil kapısına çarptı. H.H. adlı kadın sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kapıda hasar oluştu.

Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde büyük kaos! Acil servise araba ile böyle daldı...

Darülaceze Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.H.adlı kadın, özel bir hastanenin acil girişinin yanında bulunan otoparktaki otomobile binerek hastaneden ayrılmak istedi.

Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde büyük kaos! Acil servise araba ile böyle daldı...

H.H., otoparktan çıkmak için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil acil girişinin kapısına çarptı. Hastanede yatan bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen H.H., kazadan yara almadan kurtulurken, kapının sağ tarafında hasar oluştu.


Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde büyük kaos! Acil servise araba ile böyle daldı...

Kaza sonrası şoke olan H.H., hastanenin güvenlik görevlilerince araçtan çıkarılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobil, kaza yerinden kaldırıldı.

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Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde büyük kaos! Acil servise araba ile böyle daldı...
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