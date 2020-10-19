Son dakika haberi: İstanbul'un göbeğinde büyük kaos! Acil servise araba ile böyle daldı...

H.H., otoparktan çıkmak için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil acil girişinin kapısına çarptı. Hastanede yatan bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen H.H., kazadan yara almadan kurtulurken, kapının sağ tarafında hasar oluştu.



