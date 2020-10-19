Son dakika haberi... Şaşkına çeviren görüntü: Heyelan sonrası inşaat temelinden...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen inşaatta bir torba içinde 2 insana ait olduğu belirlenen kafatası ve kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.