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Son dakika haberi... Şaşkına çeviren görüntü: sonrası inşaat temelinden...

Şaşkına çeviren görüntü! Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen inşaatta bir torba içinde 2 insana ait olduğu belirlenen kafatası ve kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları;

Giriş Tarihi: 19.10.2020 20:17 Son Güncelleme: 19.10.2020 20:18 ABONE OL
Son dakika haberi... Şaşkına çeviren görüntü: Heyelan sonrası inşaat temelinden...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle temelinde toprak kayması meydana gelen inşaatta bir torba içinde 2 insana ait olduğu belirlenen kafatası ve kemikler bulundu. Kemikler incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son dakika haberi... Şaşkına çeviren görüntü: Heyelan sonrası inşaat temelinden...

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'ndaki Mehmet- Sevim Ünal çiftine ait arsa üzerinde yapımı devam eden inşaata sabah saatlerinde gelen işçiler, gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kayan temel toprağının arasında bir poşet buldu.

Son dakika haberi... Şaşkına çeviren görüntü: Heyelan sonrası inşaat temelinden...

Poşeti açtıklarında içinde iki insana ait kafatası ile kemikler olduğunu fark eden işçiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine inşaat gelen polis ekipleri, bölgede inceleme yaptıktan sonra Aydın Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

Son dakika haberi... Şaşkına çeviren görüntü: Heyelan sonrası inşaat temelinden...

Bunun üzerine Müze Müdürlüğü görevlileri de bölgeye gelip, kafatası ve kemikleri inceledi.

İnşaat alanından poşet içerisinde kafatasları çıktı | Video

Son dakika haberi... Şaşkına çeviren görüntü: Heyelan sonrası inşaat temelinden...

Görevliler, kafatası kemiklerinin Antik Çağ'a ait olmadığına karar verdi.

Son dakika haberi... Şaşkına çeviren görüntü: Heyelan sonrası inşaat temelinden...

Polis, kemikleri inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderip, soruşturma başlattı.

ARSA SAHİBİ: HABERİM YOK
Arsasını kat karşılığı müteahhide verdiğini belirten Mehmet Ünal, "Olup, bitenlerden bugün haberim oldu. Bu arsayı, 20 yıl önce Belediyeden satın almıştım" dedi.

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Son dakika haberi... Şaşkına çeviren görüntü: Heyelan sonrası inşaat temelinden...
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