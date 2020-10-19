Son dakika haberi: Sevgilisi tarafından vurulan 19 yaşındaki Hazal Tektaş kurtarılamadı! Hazal'ı vurdu sonra intihar etti...

19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın sevgilisi tarafından katledilmesi sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer aldı. Hazal Tektaş ismi TT listesinde yer aldı. Acı olayla ilgili son dakika gelişmeleri de peş peşe geliyor. Yol kenarında Hazal Tektaş'ı öldürüp intihar eden Mehmet A.'nın da olay yerinde can verdiği ifade edildi. Emniyet güçleri detaylı olay yeri çalışmasında bulunurken soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: 19 YAŞINDAKİ HAZAL TEKTAŞ'I ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ!

Esenler Otogar Bağlantı Yolunda, yanındaki genç kadınla tartışan bir kişi belinden çıkardığı silah ile önce kadını vurdu. Başından ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ise aynı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç kadın ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.